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日職》狙擊左投！火腿熱身賽最終戰 王柏融終結安打荒（影音）

2022/03/20 15:40

〔體育中心／綜合報導〕日職公辦熱身賽，日本火腿今交手橫濱DeNA，「大王」王柏融比賽後段上場代守，一次打擊機會敲出安打，打擊率重回「1」字頭，終場火腿4：1贏球，拿下2連勝。

昨日同樣對戰橫濱，擔任先發第7棒的王柏融，雖然2次打擊都上壘，但一次選到保送，另一次是靠對方內野失誤，7局提前被代打換下，打擊率跌至0.083，吞下近14打數無安打低潮。

王柏融。（資料照，取自火腿推特）

今日是火腿公辦熱身賽最終戰，大王未先發出賽，而是在7局上接替一壘守備，7下獲打擊機會，面對左投砂田毅樹，大王積極出棒打第一球，逮中偏高111公里曲球，敲出右外野安打，終結安打荒。

王柏融今日只有1次打擊機會，成功敲安，公辦熱身賽打擊率重回「1」字頭，上升至0.120。另外，效力西武的吳念庭與養樂多隊的熱身賽，擔任先發第7棒一壘手，3打數無安打，熱身賽打擊率降至1成76。

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