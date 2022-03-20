網球》未來是你的！ 納達爾再挫小蠻牛後這麼說

納達爾。（USA TODAY Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）歷經逾3小時的3盤苦戰，驚險挺進ATP千分系列印地安泉網賽冠軍戰，不忘盛讚年僅18歲的同胞「小蠻牛」阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）：「未來是你的！」英雄相惜之情溢於言表。

35歲的西班牙「蠻牛」寶刀未老，繼去年馬德里名人賽直落2獲勝，再度擊敗不斷成長進步的同胞後輩，「我非常高興能打進決賽，這意義重大，我會繼續前進。」老經驗的納達爾，克服加州沙漠突如其來的狂風四起，還有從小視他為偶像的後浪強襲，「不論他多年輕，都打的非常了不起，證明自己是頂級選手，並擁有無比美好的未來。這對我來說，更是場非常重要勝利。」

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納達爾坦承，頂著大風出賽相當瘋狂，何況還要面對潛力十足的阿卡拉茲強力挑戰，所幸自己克服開賽先遭破發，次盤還被扳回一城的沉重壓力，決勝盤展現屬於自己的網球，「關鍵時刻我拚出侵略性，救了幾個險球，但他也打出一些精彩的得分。」左手持拍的第4種子透露，當現場風速變慢，積極搶攻戰術奏效，「因為若不是這樣，就會被他強力還擊，甚至重新掌握節奏。」

依舊牢牢宰制現在的納達爾，持續改寫生涯最佳開季20連勝，迄今未嘗敗績，若決賽再度擊敗美國24歲地主佛里茲（Taylor Fritz），即笑擁賽史以及本季第4冠，也將是他生涯第37座名人賽金盃，追平塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）保持的網壇紀錄。

阿卡拉茲。（USA TODAY Sports）

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