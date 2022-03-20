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中職》「不覺得自己是一軍的！」 高國麟大加薪後更求無愧球迷

2022/03/20 15:52

高國麟。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕29歲的富邦悍將外野手高國麟今年月薪大幅成長，加薪13萬來到36萬元，是陣中加薪最多的野手，但他只求不愧對這份薪水和球迷，還直言從不認為自己一定在一軍，必須要比年輕球員更加努力才行。

富邦悍將日前公布團隊薪資，由於去年戰績不佳，不少主力野手如高國輝、林哲瑄都遭扣薪，但去年達成單季百安的高國麟，則獲得大幅調薪的肯定。「滿意啊，很感謝球團對我的肯定。」高國麟表示去年球季做了比以往更多的努力，就是希望能夠幫助球隊，可惜最後戰績仍不盡理想。

由於富邦自2016年底買下義大犀牛以來，從未打進台灣大賽，也讓高國麟至今和總冠軍戰無緣，「我希望可以和富邦這個團隊一起努力、拿下總冠軍，這是我想看到，也是球迷樂見的。」

自2020年專職外野以來，高國麟在一軍出賽數才開始增加，但他認為過去守內野時的努力和付出，都成為他現在很重要的養分。「從以前到現在，我都不覺得自己一定在一軍，現在年輕球員都很優秀，自己要比他們很努力，才能不愧對這份薪水和球迷。」高國麟說。

儘管抱著自己不一定在一軍的危機意識，高國麟卻定下希望今年能在一軍出賽百場的目標，「這是我要努力的目標。」

哥哥高國輝今年遭到扣薪6萬，月薪來到50萬，高國麟表示哥哥不但沒有要他請客，反而希望他把錢存下來，「他是個好哥哥，也給我很多正確的觀念，不然他的成績怎麼會這麼好!」高國輝今天擔任悍將先發4棒DH，在2局首打席就開轟，排在他後面棒次的高國輝也接著敲出安打。

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