UBA》三分砲火發揮 健行科大擊敗萬能連兩屆奪季軍

健行搶下季軍。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯男子組賽季軍戰，健行科大重整旗鼓、火力全開，先發五人得分皆達雙位數，其中主控谷毛唯嘉繳出22分、10籃板和7助攻的全方位成績單，高承恩則貢獻18分，終場健行科大90：76擊敗萬能科大，連兩屆拿下第3名。

健行科大前役碰上世新大學，在三分線外大量出手63次，卻僅命中15球，重下敗因；此役仍以三分球為主要進攻武器，經過前一天的適應，手感加溫不少，本場三分球39投17中，命中率逼近45%，成為獲勝的關鍵。

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健行科大開賽就拉出30：11的猛攻，但首節最後2分鐘突然斷線，萬能回敬一波12：0的反擊，將分差縮小至7分；但健行開始用三分砲火反擊，連續3個三分球將領先推回至雙位數，同時一波25：3的海嘯攻勢，一度領先超過20分。

健行谷毛唯嘉。（記者林正堃攝）

萬能科大在末節試圖挽回頹勢，一波17：3的攻勢，追到剩下10分落後，並在終場前2分22秒靠著外籍生張傑瑋的三分球將分差縮小至各位數，但即將告別UBA舞台的谷毛唯嘉、高承恩和簡廷兆攜手連拿9分，幫助球隊穩住勝果。

萬能科大拚盡全力，張傑瑋三分球7投5中，轟下全場最高34分、15籃板，外籍生蓋比則拿下13分、11籃板，無奈其餘本土球員得分皆未達雙位數，隊史驚奇之旅以第4名作收。

健行高承恩飆進6記3分球。（記者林正堃攝）

健行丁冠皓。（記者林正堃攝）

萬能葉子偉。（記者林正堃攝）

萬能張傑瑋。（記者林正堃攝）

萬能蓋比飛撲搶球。（記者林正堃攝）

健行谷毛唯嘉與高承恩合力貢獻40分率隊搶下季軍。（記者林正堃攝）

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