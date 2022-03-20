MLB》洋基鬧捕手荒？新捕手受傷恐趕不上開季

洋基新同學羅特維特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離大聯盟開季尚有約兩週，洋基卻迎來壞消息。日前剛透過與雙城的交易案加入條紋軍的24歲左打捕手羅特維特（Ben Rortvedt），今傳出腹斜肌傷勢，因此無法進行打擊訓練，甚至有機會錯過開季。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）更透露，羅特維特的傷勢為一級扭傷，且已維持數週，但他不認為這會造成長期影響，「我們嘗試著讓他休息一下，以防他傷勢惡化。希望這不會形成阻礙，我們都期盼能脫離險境。」

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儘管因傷無法揮棒，羅特維特仍持續在訓練接捕與傳球，球團也將在這禮拜後視羅特維特的情況，再決定是否讓他進行打擊。對於羅特維特有可能趕不上開季，布恩表示：「我的確會擔心，只剩下兩週多（開季），時間點上確實不理想。但首要任務是接下來這幾天，希望他能開始趕上進度。」

目前洋基40人名單中僅有東岡凱爾（Kyle Higashioka）與羅特維特兩名捕手，倘若羅特維特無法趕上開季，屆時洋基必須得另外尋找替補人選。洋基在40人名單外仍有左打的布蘭特利（Rob Brantly）與右打的弗瑞塔斯（David Freitas）能擔任二號捕手。

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