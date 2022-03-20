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PLG》夢想家火力太狂！鋼鐵人炒帥後吞8連敗續寫紀錄

2022/03/20 17:26

鋼鐵人楊浩之。（鋼鐵人提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人昨天開除教練貝瑞，今天前往台中出戰台新夢想家，依舊輸得灰頭土臉，終場88：109吞下8連敗，將聯盟最長連敗場次繼續推高。

積極補強的鋼鐵人，下半季找來擁有NBA資歷的哈里斯及前狀元班尼特，只是表現並不如期，前場敗給勇士慘吞7連敗，刷新桃園領航猿上季6連敗的最長連敗紀錄。由於戰績不斷向下沉淪，球團也在昨天發布新聞稿，開除總教練貝瑞，由助理教練洪啟超暫代主帥，目前也會積極尋找新教練人選。

鋼鐵人一哥呂政儒因傷作壁上觀，藍少甫則是家中有事沒在登錄名單，今天只有8人輪替，全場最多落後25分，而哈里斯32分、10籃板表現最佳，盧哲毅和王柏智各13分，至於主控陳又瑋13投0中，只靠罰球拿3分。

相較於鋼鐵人可用之兵有限，夢想家則是多點開花，儘管揚科維奇遭禁賽，被迫只能登錄一外援，但全隊投籃命中率達48.9%，有7人得分達雙位數，忻沃克23分、10籃板，錢肯尼20分，林俊吉繳出16分、8籃板、8助攻全面數據，簡浩投進4顆三分球，拿12分，球隊收下2連勝。

鋼鐵人哈里斯。（鋼鐵人提供）

夢想家楊盛硯。（夢想家提供）

夢想家簡浩。（夢想家提供）

夢想家忻沃克。（夢想家提供）

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