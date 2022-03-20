NFL》率隊奪23年首座超級盃冠軍 公羊四分衛4年45億續留洛城

公羊四分衛史塔福。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季從待了12年的底特律獅子轉戰洛杉磯公羊的四分衛史塔福（Matthew Stafford），率領公羊擊敗辛辛那提孟加拉虎，奪得第56屆超級盃冠軍。今日公羊也端出4年1.6億美元（約45億新台幣）的合約，留住這位冠軍四分衛。根據報導，史塔福的合約包含1.35億美元的保證薪資。

在獅子軍的12個球季，史塔福從未迎下任何一場季後賽勝利。然而加入有「宇宙羊」之稱的公羊後，不僅首嘗季後賽滋味，更一路過關斬將，一舉奪下超級盃冠軍 。本季他在17場例行賽中傳出4886碼，創下公羊隊史紀錄，更送出41次達陣，追平冠軍四分衛沃納（Kurt Warner）於1999年所創的隊史紀錄。

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本季史塔福於季後賽共傳出1188碼與9記達陣，僅被抄截3次；更於超級盃決勝節時，在公羊以16：20落後孟加拉虎下，和接球「三冠王」庫普（Cooper Kupp）成功連線，完成關鍵達陣，將比數以23：20逆轉。最後靠著明星防守截鋒唐諾德（Aaron Donald）擒殺對方四分衛伯羅（Joe Burrow），收下公羊23年來首座超級盃冠軍。

事實上，史塔福有機會獲得更大張的合約，日前綠灣包裝工明星四分衛羅傑斯，才剛與球隊完成一紙3年1.58億美元（約44.8億新合幣）的延長合約。而史塔福這份延長合約，足以讓衛冕軍公羊仍有空間再進行補強。根據《美聯社》報導，在已接連失去明星線衛米勒（Von Miller）與外接手伍德茲（Robert Woods）下，公羊目前正與防守截鋒唐諾德談論新合約，也設法留住明星外接手小貝克漢（Odell Beckham Jr.）。

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