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T1》獵鷹起飛！吉伯特砍新高35分 對英熊拿下2連勝

2022/03/20 17:44

吉伯特。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台鋼獵鷹今在主場迎戰台啤英熊，洋將吉伯特豪取35分、8籃板，締造得分新高，加上賈西亞挹注24分，率隊以110：99中止3連敗，也拿下對英熊的對戰2連勝。

獵鷹前次和英熊交手，驚險以3分差獲勝，兩隊這次再度碰頭，獵鷹依舊沒有阿提諾坐鎮，但賈西亞首節替補上陣飆進2顆三分球，加上資深球員龍弘元、蔡耀勛的發揮，助獵鷹首節打完暫以5分領先。

喬登。（T1聯盟提供）

獵鷹次節開局又拉出13：0攻勢，加上外線有所發揮，一舉取得雙位數領先。不過，英熊在下半場甦醒，蔣淯安在該節前段一人獨砍8分領銜，一度追到5分差，眼看英熊一路進逼，獵鷹也做出回應，賈西亞、吉伯特輪流反擊，助隊保有優勢。

英熊在最後2分鐘一度追到6分落後，但吉伯特、劉人豪輪流站上罰球線，也把該拿的分數穩穩收下；隨後士東在籃下擺進2分，讓英熊再次燃起希望，最後採取犯規戰術未果，只能眼看獵鷹收下勝利。

獵鷹此仗命中率達51.3%，吉伯特進帳全隊最高35分，賈西亞前役表現不理想拿8分，命中率僅21.4%，今天回神砍下24分，龍弘元繳出本土最高11分。

英熊士東繳出全隊最高25分，當家一哥蔣淯安前役缺陣，今天回歸砍下18分、6助攻。

林泰樂。（T1聯盟提供）

龍弘元。（T1聯盟提供）

賈西亞。（T1聯盟提供）

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