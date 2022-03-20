中職》「助總」納悶霸帝士為何沒上？ 聯盟回應了

富邦悍將洋將霸帝士。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕富邦悍將今天進行首場公辦熱身賽，終場以6：10不敵中信兄弟，但賽後兄弟教頭林威助卻提出疑問：「霸帝士為何沒上場?」中職聯盟面對媒體詢問，則表示目前悍將洋砲霸帝士的藥檢結果還沒出爐，仍在跑程序中。

中職五隊除了樂天桃猿外，今年都有延攬洋砲，其中富邦悍將找來曾在日職廣島鯉魚效力3季的霸帝士，在春訓調整狀況絕好調，受到球迷注目。只是悍將在公辦熱身賽首戰不但未將他排在先發打序，就連出賽名單都沒有他，也讓「助總」林威助賽後發出疑問。

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「他們（指富邦）洋將今天也沒有下場，為什麼?」助總賽後向採訪媒體詢問霸帝士的狀況，還表示：「他過去在日本有過一次藥檢的問題，這是比較敏感的事情，要比較確實去檢查，對球隊會比較公平。」

聯盟在經媒體詢問後，則表示因為霸帝士在國外職棒有發生過使用禁藥遭禁賽問題，所以有要求進行藥檢，目前尚未收到藥檢結果。聯盟人員進一步指出，霸帝士必須等到藥檢過關，才可以在公辦熱身賽出賽。

對於霸帝士今天未出賽，悍將球團的回覆則為：「因為今天換飯店睡覺腰不舒服，因此未上埸。」

中信兄弟總教練林威助。（記者李惠洲攝）

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