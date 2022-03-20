UBA》各項個人獎項出爐！ 政大游艾喆抱走人氣王等3大獎

政大游艾喆以近2.7萬票登上人氣王寶座。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級男、女子冠軍今將出爐，聯盟率先公布個人獎項，其中備受矚目的新人王，男子組由上季新人王游艾喆以近2.7萬票登上人氣王寶座，世新大學甜心射手陳育緹則是蟬聯人氣后。

綜合網路票選、攻守表現及媒體票選而產生的新人王、新人后獎項，則分別由健行科大劉丞勳、文化大學郭虹廷拿下。

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本屆個人獎項全數揭曉，非票選獎項中，男子組5大獎由政治大學游艾喆及臺灣藝大阿拉薩兩人包辦，雙寫賽史紀錄；女子組得分后、助攻后則分別由臺灣科大陳芷英、文化大學黃巧鈞連兩屆獲獎。

台藝大外籍生阿拉薩本季首度在UBA亮相，預賽14場出賽，貢獻場均19.1分、15.2籃板、2.1阻攻的亮眼數據，一舉囊括得分王、籃板王和助攻王，也是UBA史上首位個人獎「三冠王」。

其中在得分王獎項的競爭，阿拉薩在預賽最終戰前以場均19.2分落後給義守大學「戰神」邱子軒的19.8分，而兩人在最終戰分別對中原、健行拿下17分、11分，阿拉薩就以場均19.1比下邱子軒的18.9分，一舉超車、登上得分王寶座。

政大主控游艾喆上季以「超級新人」之姿助隊奪冠、抱走新人王，加碼助攻王（場均6.3助攻）和抄截王（場均3抄截），本季先是以兩屆合計29場出賽達成UBA生涯200助攻（102學年度以來最速），預賽14戰再繳超越上季的數據，以場均7.3助攻、3.2抄截蟬聯兩個人獎項，雙料二連霸也寫UBA新猷。

女子組方面，臺科大陳芷英本季預賽11場出賽有10場繳「雙十」表現，每戰平均貢獻22.9分，更優於上季的20分，連莊得分后。場均傳出5.7次助攻的文化大學黃巧鈞則蟬聯助攻后，同樣更甚於上季的5.1次。

本季將挑戰隊史首次三連霸的世新大學，雖少了挑戰歐洲職業聯賽的菲律賓籍中鋒潔丹妮兒（Jack Danielle Animam），但來台三年的奈及利亞外援伊思尤瑪接棒鎮守禁區，以場均16.5籃板承接潔丹妮兒的籃板后頭銜。同時世新更「霸榜」抄截前五名，蘇嘉嫻以平均每戰5.3抄截封領先群雌。

台灣大學溫品淳以平均每場2.7阻攻成為本季阻攻后，也是繼107及108學年度葉依婷、109學年度邵雨之後，連4季由台大抱走本獎項。

世新大學甜心射手陳育緹蟬聯人氣后。（記者林正堃攝）

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