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UBA》超戲劇化！李吟娸致勝三分打 世新退台師大締三連霸

2022/03/20 19:03

世新女籃完成三連霸。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯女子組冠軍賽，上演戲劇性結局，世新大學靠著李吟娸的致勝「三分打」，終場59：58擊敗台灣師大，完成三連霸。

台師大與世新連兩年在冠軍賽過招，本場比賽雙方皆祭出嚴防，形成低比分的防守大戰。台師大首節中段拉出一波8：0的攻勢，世新則以10：0的反擊結尾，首節世新4分小幅領先。

次節前段世新找不到準星，直到本節的6分12秒才靠著外籍生伊思尤瑪籃下取分，終結得分荒，但師大進攻一樣不順，本節台師大14：11小幅領先，半場打完僅1分落後。

世新伊思尤瑪。（記者林正堃攝）

上半場世新大學33投11中，其中三分球13投僅2中，師大則是34投11中，三分球14投也只進了2球，另外，雙方團隊失誤都是9次，籃板也都是21個，數據上幾乎平分秋色。

易籃再戰，戰況依舊膠著，台師大在此節第7分35秒，靠著廖怡婷投進三分球，扳平戰局，並在第4分12秒由許庭瑜投進三分彈，取得自首節後的首度領先，期間台師大拉出本場最多11：2的攻勢，帶著1分領先進入決勝節。

末節雙方經歷了6度平手，直到最後讀秒階段才分勝負，終場前14.07秒，後衛李吟娸切入上籃得分，還賺到一次犯規，且罰進致勝一球。台師大終場前3秒獲得罰球機會，未料2罰皆落空，連兩年屈居亞軍。

本場比賽世新大學蘇嘉嫻攻下16分表現最佳，後衛陳育緹和中鋒許玟瑄也貢獻11分。

世新李吟娸完成關鍵三分打。（記者林正堃攝）

台師大陳雅彤罰球失手。（記者林正堃攝）

世新陳育緹。（記者林正堃攝）

世新蘇嘉嫻。（記者林正堃攝）

世新許玟瑄。（記者林正堃攝）

台師大徐詩涵。（記者林正堃攝）

台師大吳明臻。（記者林正堃攝）

台師大許庭瑜。（記者林正堃攝）

台師大陳昱潔。（記者林正堃攝）

世新女籃完成三連霸。（記者林正堃攝）

世新女籃完成三連霸。（記者林正堃攝）

世新女籃完成三連霸。（記者林正堃攝）

世新封后蘇嘉嫻激動的抱著隊友。（記者林正堃攝）

世新蘇嘉嫻。（記者林正堃攝）

伊思尤瑪與許玟瑄。（記者林正堃攝）

陳育緹。（記者林正堃攝）

世新教練何正峰。（記者林正堃攝）

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