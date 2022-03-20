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PLG》領航猿超狂開局沒用 衛冕軍勇士收下7連勝

2022/03/20 19:26

塞瑟夫豪取26分、11籃板，加上辛特力21分、10籃板貢獻，勇士收下7連勝。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著塞瑟夫拿26分、11籃板，加上辛特力21分、10籃板貢獻，終場95：85擺平桃園領航猿，收下7連勝。

領航猿三分命中率僅26.6％，排名6隊之末，但首節陳昱瑞、吳家駿、盧峻翔和喬丹都能投進三分球，也助隊打出一波23：10的漂亮開局。

只不過領航猿最大問題就是無法穩住領先，第2節瞬間攻勢當機，全隊只拿8分，從最多領先14分，到全場最多落後25分，儘管決勝節靠著盧峻翔的裡切、外投將比分追進至個位數，依舊無法越雷池一步，吞下3連敗。

勇士共5人得分雙位數，除雙洋將之外，林書緯拿13分，林志傑和林孟學各10分，至於領航猿則是以盧峻翔表現最佳，他投進6顆三分球，拿到個人職業生涯新高28分，喬丹進帳17分，羅賓森13分。

勇士林志傑。（記者羅沛德攝）

勇士辛特力。（記者羅沛德攝）

勇士賴廷恩。（記者羅沛德攝）

勇士張宗憲。（記者羅沛德攝）

領航猿盧峻翔。（記者羅沛德攝）

領航猿施晉堯。（記者羅沛德攝）

領航猿吳家駿。（記者羅沛德攝）

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