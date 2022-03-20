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T1》海神庫薩斯關鍵一擊 這次換特攻被絕殺

2022/03/20 19:56

庫薩斯。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今天在主場迎戰中信特攻，聯盟前段班交鋒，戰況依舊膠著，兩隊鏖戰到最後一刻，海神中鋒庫薩斯挺身而出在最後一刻搶下籃板後絕殺特攻，助隊以100：98獲勝。

特攻和海神賽前，已經被交易到台鋼獵鷹的呂濟而仍被安排先發上陣，在接受球迷的歡呼後退場休息；另外，今天也是「黃金世代」後衛李學林復出後在T1的首秀。

呂濟而、李學林。（T1聯盟提供）

特攻和海神前次交手打得驚心動魄，特攻在最後關頭靠著洋將馬龍在倒數16秒連拿5分，率隊打出驚奇的逆轉秀。

這次在南台灣碰頭，海神在庫薩斯帶領下，首節取得5分領先，第2節胡瓏貿、余純安輪流發揮，助隊保有優勢。易籃後，特攻急起直追，阿巴西單節三分球3投3中拿下14分，聯手洋將艾斯率隊順利超車。

余純安。（T1聯盟提供）

兩隊在決勝節上演拉鋸戰，終場前3分鐘一度打出火氣，阿巴西對庫薩斯犯規也引發庫薩斯不滿，把球砸到馬龍身上，雙方爆發口角，各吞一次技術犯規。

終場前1分鐘雙方仍以96：96平手，倒數57秒馬龍先擺進2分，助隊要回領先，但庫薩斯馬上還以顏色，雙方又扯平。海神掌握最後一波進攻，雖然霍爾三分球失手，但庫薩斯抓下籃板後順利補進，也絕殺特攻。

海神庫薩斯繳出全隊最高19分、23籃板，布銳克曼18分次之，于煥亞進帳本土最高16分；特攻艾斯進帳全隊最高29分、12籃板，阿巴西也挹注29分，馬龍進帳27分，迎來復出首秀的李學林貢獻2分、2助攻。

布銳克曼。（T1聯盟提供）

霍爾。（T1聯盟提供）

阿巴西。（T1聯盟提供）

艾斯。（T1聯盟提供）

馬龍。（T1聯盟提供）

艾斯。（T1聯盟提供）

李學林。（T1聯盟提供）

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