全英賽》球后戴資穎備受威脅 山口茜積分大進補雙位數緊咬

山口茜勇奪生涯首座全英賽女單冠軍,距離世界球后戴資穎的世界積分只差51分。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕世界排名第2的日本女將山口茜昨天擊敗南韓20歲天才少女安洗瑩,勇奪生涯首座全英賽女單冠軍,積分大進補,有望衝上108749分,距離世界球后戴資穎的108800最高積分只差51分。

24歲的山口茜在東京奧運後的狀況絕佳,去年10月先後在丹麥、法國公開賽高捧金盃,印尼羽球大師賽則是不敵安洗瑩屈居亞軍,不過她在年底的世錦賽拍下戴資穎封后,世界排名也衝上第2。

山口茜上週積分為105149分,如今加上超級1000系列全英賽冠軍積分12000分,取代2019年年終總決賽4強8400分,積分升至108749分,距離世界第一的戴資穎只有51分的差距,戴資穎目前以史上最高女單積分108800分高居球后寶座,球后週數累積至207週。

BWF ranking after this match:

1. Tai Tzu Ying - 108,800

2. Akane Yamaguchi - 108,749



