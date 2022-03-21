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全英賽》球后戴資穎備受威脅 山口茜積分大進補雙位數緊咬

2022/03/21 07:11

山口茜勇奪生涯首座全英賽女單冠軍，距離世界球后戴資穎的世界積分只差51分。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的日本女將山口茜昨天擊敗南韓20歲天才少女安洗瑩，勇奪生涯首座全英賽女單冠軍，積分大進補，有望衝上108749分，距離世界球后戴資穎的108800最高積分只差51分。

24歲的山口茜在東京奧運後的狀況絕佳，去年10月先後在丹麥、法國公開賽高捧金盃，印尼羽球大師賽則是不敵安洗瑩屈居亞軍，不過她在年底的世錦賽拍下戴資穎封后，世界排名也衝上第2。

山口茜上週積分為105149分，如今加上超級1000系列全英賽冠軍積分12000分，取代2019年年終總決賽4強8400分，積分升至108749分，距離世界第一的戴資穎只有51分的差距，戴資穎目前以史上最高女單積分108800分高居球后寶座，球后週數累積至207週。

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