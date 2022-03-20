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UBA》「艾裕連線」發威 政大擊敗世新完成二連霸

2022/03/20 21:28

政治大學完成衛冕。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕110學年度UBA大專籃球聯男子組冠軍賽，連兩年上演「文山區內戰」，政大再度上演「艾裕連線」，游艾喆攻下10分、18助攻，王凱裕則投進5個三分球，轟下22分，終場政大74：65擊敗世新，完成二連霸。

衛冕軍政大手感奇佳，開賽就連續投進3個三分球，其中上學年度MVP張鎮衙就包辦兩顆。政大在首節尾聲拉出一波11：2的猛攻，擴大領先至雙位數。總計政大第一節三分球7投6中，張鎮衙3投全進，王凱裕則是4投3中。

政大張鎮衙。（記者林正堃攝）

次節政大持續發動猛攻，無懼世新大學的長人陣，連續三分彈再拉出一波11：0的攻勢，將領先擴大至本場最多21分。上半場政大三分球18投11中，莊朝勝在次節接力開火，單節三分球4投3中，打得世新難以招架。

下半場，世新找回攻守節奏，主攻禁區的策略更明確，一度將分差縮小至12分。政大三分球手感急凍，本節三分球5投僅1中，但仍舊握有14分領先進入決勝節。

政大王凱裕、莊朝勝。（記者林正堃攝）

末節政大陷入嚴重得分荒，進行約6分30秒僅進帳2分，世新大學命中率也不高，但靠著內線優勢，拉出一波10：2的攻勢，將分差縮小至6分，但手感火燙的王凱裕再度扮演英雄，在終場前2分58秒，投進關鍵三分球，在將比賽擴大至雙位數，奠定勝基。

上季冠軍賽政大82：70擊敗世新，隊史首度封王，本季雙方兩度交手，贏家都是政大，預賽大勝37分，八強賽則贏13分，本場比賽則再度由政大成為贏家。

政大莊朝勝。（記者林正堃攝）

政大王凱裕。（記者林正堃攝）

政大游艾喆。（記者林正堃攝）

王凱裕。（記者林正堃攝）

世新伊波卡。（記者林正堃攝）

世新簡賀宇。（記者林正堃攝）

政治大學完成衛冕。（記者林正堃攝）

政治大學完成2連霸。（記者林正堃攝）

政治大學完成2連霸。（記者林正堃攝）

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