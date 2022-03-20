PLG》不是只有8人輪替！領航猿教練鄭志龍再次說明調度

領航猿總教練鄭志龍。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+桃園領航猿過去2場都是8人輪替，但今天對台北富邦勇士之戰讓李家慷和林耀宗加入，總教練鄭志龍賽後也主動談及調度理念。

領航猿上週日對台北富邦勇士使用8人輪替，陣中的施顏宗、林耀宗、李家慷、溫立煌出現在登錄名單中卻都未上陣，昨天出戰國王也比照辦理，鄭志龍賽後就被問及關於調度問題。

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而連兩天出賽的領航猿，今天不再是8人輪替，林耀宗和李家慷都有上場機會，只是時間都不長，林耀宗上場3分37秒，李家慷則是打2分46秒，都沒有任何出手。

鄭志龍今賽後也主動提及調度問題，他表示，其實主採8人輪替有一大原因在於，若超過8人加入陣容輪轉，其實教練團會很難評估之後的狀況，因為最好跟最壞的狀況差距很大，也因此會特別拘謹，這也是之後得積極去面對和改善的問題。

鄭志龍也不忘肯定球員的拚勁，特別是第一節打出攻守到位的表現，才能有23：10的絕佳開局，只是無法穩住領先，一節爆的老問題再現，第2節直接被對手打出31：8的攻勢吐回優勢，龍哥認為，球員體能下降後，只想用個人能力和身體條件去硬打，成為最後以85：95被勇士逆轉的關鍵。

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