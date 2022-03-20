T1》復出首秀好刺激！ 李學林：季後賽強度

李學林。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中信特攻今天以98：100不敵高雄全家海神，尤其兩隊鏖戰到最後一刻，特攻才遭到海神庫薩斯絕殺。特攻陣中「黃金世代」後衛李學林今天迎來復出後在T1的首秀，對於首戰就這麼刺激，他表示，這場提早進入季後賽模式，低比分又得拚防守。

李學林季前加入特攻，但因為膝蓋傷勢一路休兵，直到今天才迎來復出首秀。今天他替補上陣14分鐘，繳出2分、2籃板，對於自己的狀況，他說：「自己身體狀況一天一天跟上球隊節奏，現在離季後賽還有一段時間也還有幾場球，希望可以趕快融入球隊，在季後賽帶領年輕球員。」

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對於復出首秀就鏖戰到最後關頭才分出勝負，李學林笑說，這是提前進入季後賽模式，這強度也是季後賽等級，低比分要拚防守。

特攻主帥李逸驊表示，李學林回到場上後，狀況比想像中好，但為了保護他還是有控制出賽時間。他提到，李學林的經驗很好，今天這場球最後關頭若他在場上穩定軍心，或許結局會不太一樣。

李學林對於球隊的影響，除了場上能夠幫助球隊，他的訓練態度更獲得李逸驊好評，「練習時他永遠是第一個到球場做基本動作的訓練，通常會提前1小時左右，他的訓練態度也提醒年輕選手，進入職業賽，想要成為更優秀的球員，都要戰戰兢兢。」

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