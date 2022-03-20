桌球》樊振東力擋馬龍逆襲 新加坡大滿貫男單封王

樊振東在新加坡大滿貫賽封王。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTT新加坡大滿貫賽男單壓軸秀，再度上演「中國內戰」，樊振東技高一籌，先贏2局再輸3局，最終頂住壓力連下2局，驚險以局數4：3力退東京奧運金牌馬龍而奪冠。

頭號種子樊振東熱機充分，前3板上手迅速，開賽強攻壓制馬龍，11：6先馳得局。次局樊振東乘勝追擊，從3：3連搶5分，11：6再下一城。馬龍連丟2局，第3局展開反擊，8：5力保領先，11：6開張。第4雙方一路纏鬥，馬龍9：9放手搶攻，順利連下2分，11：9扳成平手局面。樊振東連丟2局，第5局又錯失6：4優勢，讓馬龍發後來居上，加上一記幸運擦邊球，11：8首度超前。

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樊振東第6局雖失誤不斷，喊停後也未見起色，卻從1：6展開絕地反攻，不但連得5分咬上，8：8僵持時又横掃3分，11：8追成局數3平。決勝局樊振東4：1領先，順勢擴大至7：3，儘管馬龍頑強抵抗，樊振東力保節奏不失，局末連續得分，11：7出線。

賽後樊振東說：「先把掌聲給我和馬龍，每次和馬龍打都是在學習，也是在向前輩致敬。能奪冠也是新加坡這個福地給了我力量，我覺得能夠戰勝馬龍，賽前敢想也不敢想。把比賽準備好，今天就是落後再多也非常堅定，能贏一分是一分！」

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