MLB》太空人黃金二游拆夥 艾圖維震驚：我會想念柯瑞亞

太空人黃金二游柯瑞亞、艾圖維（右）拆夥。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著柯瑞亞（Carlos Correa）將轉戰雙城，昔日太空人黃金二游搭檔也確定拆夥，艾圖維（Jose Altuve）今日受訪時坦言對於柯瑞亞的離開是意料之外、非常驚訝，也表示將會想念過去一起拚戰的日子。

柯瑞亞與艾圖維捍衛太空人二游防區有7個球季，對於搭檔出走到雙城，艾圖維坦言自己並沒有料想到，他說：「我很驚訝，我也沒有想過會是這樣，顯然我們會想念他，他是一個傑出的球員，也是休息室當中突出的傢伙，他是我們的領袖之一（休息室領袖）。」

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柯瑞亞日前與雙城達成共識，以3年短約、1.053億美元（約新台幣29.8億）價碼加盟雙城。艾圖維透露在前幾天自己還仍然希望太空人能留住柯瑞亞，雖然最後沒能成真，但還是為柯瑞亞感到開心，認為能夠繳出不俗成績並提升雙城的戰力。

儘管拆夥、效力不同城市、不同隊伍，但艾圖維也信誓旦旦表示2人的友誼不會因此終止，將繼續保持聯繫，他說：「我們以前共進晚餐很多次，也花很多時間在房裡討論各種事，這將會是我最懷念的事情。」

27歲的柯瑞亞於2015年登上大聯盟，並且幫球隊近5年至少都打進美聯冠軍賽，2017年拿下世界大賽冠軍，柯瑞亞為太空人總共出賽752場，敲133轟、OPS達.837，去年球季出賽148場，打擊三圍.279/.366/.485，並贏得金手套獎。

太空人黃金二游艾圖維、柯瑞亞（右）拆夥。（資料照，美聯社）

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