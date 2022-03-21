MLB》紅襪內野怎麼擺？ 柏格茲留游擊 故事哥改守二壘

史托瑞新球季將離開游擊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪昨天發布震撼彈，簽下自由市場最後一位大咖游擊手「故事哥」史托利（Trevor Story），不過隊上已有另一名頂尖游擊柏格茲（Xander Bogaerts）坐鎮，該如何分配守備位置備受外界討論。根據消息指出，史托利新球季將轉往二壘發展。

史托利以6年1.4億美元（約39.7億台幣）的合約風光加盟豆城軍，但生涯6年來從未守過游擊以外的位置，能否適應新角色有待觀察，不過他的新隊友赫南德茲（Kike Hernandez）就先替他投下信任票，「我總說只要你會守游擊，其他位置都將難不倒你。雖然一開始可能會有點陌生，但我看過他（史托利）驚人的運動能力，他很有天賦，絕對能夠無縫轉換到二壘。」

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紅襪總教練柯拉（Alex Cora）雖然未證實史托利將改守二壘，不過他今天受訪時明確表明柏格茲將繼續擔任隊上游擊手，德弗斯（Rafael Devers）則續扛三壘。這也代表史托利將確定離開待了6年的游擊，原本的二壘手赫南德茲可能會轉往中外野。

柏格茲雖然成功守住游擊老位，但他在明年有權跳出合約成為自由球員，紅襪在擁有史托利後，也為這位當家游擊出走可能增添保險。不過，柏格茲非常期待兩人的合作，並表示史托利是一名非常具有影響力的球員，能夠給予球隊立即幫助。

柏格茲仍是紅襪主戰游擊。（資料照，法新社）

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