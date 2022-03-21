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MLB》從總教練到球員都能賣⋯ 運動家隊困境持續

2022/03/21 08:35

歐森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊在大聯盟封館結束後就進行大甩賣，13日先將王牌投手巴西特（Chris Bassitt）送到大都會、15日又將主戰一壘手歐森（Matt Olson）送去勇士、16日再把金手套三壘手查普曼（Matt Chapman）送到藍鳥隊。但甩賣好像還沒結束，主力先發馬奈亞也很有可能要被交易。

外媒認為4天之內3名主力全部走人似乎早有預兆，因為上賽季，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）在合約還沒走完的情況下就突然跳槽教士隊。據悉當時教士隊找上門希望面試梅爾文時，運動家隊也沒有反對，兩方好聚好散。

梅爾文過去在運動家執教11年，年薪已經漲到350萬美元。教士隊再以3年1200萬美元肥約挖走他。之後運動家選擇升內部的教練卡塞（Mark Kotsay）為主帥。

運動家隊希望建造新球場，如今賣球員的目的是為了省錢，由於歐森和查普曼被預期今年薪資會大幅增加，小市場的運動家隊不想負擔。此外，主力先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）、馬奈亞（Sean Manaea）也被認為將要被賣掉，包括洋基、雙城、老虎都有興趣交易。

馬奈亞或許是受到交易傳聞影響，昨天對紅人的熱身賽投1.1局就丟了5分，根據大聯盟官網報導，馬奈亞賽後表達對於同事大量被交易的複雜心情：「過去一周太瘋狂了。我能做的事情就是丟球。」

他很希望留在奧克蘭，「如果我被交易，不會有任何不同。我只專注於我能控制的事情。我必須為一個賽季做好準備，然後繼續前進。」

馬奈亞去年出戰32場，拿下11勝10負，防禦率3.91，飆出194次三振，而且是薪資仲裁的第三年，有很高的交易價值，或許被送走只是時間早晚問題。

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