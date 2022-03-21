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MLB》柯瑞亞決意出走雙城 美媒爆太空人談判從未讓步

2022/03/21 09:34

柯瑞亞將轉戰雙城。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）終於在日前（周六）確定將改披雙城戰袍，而今日有美國媒體爆料，太空人確實曾報價想留住柯瑞亞，不過在價碼上未曾做出過讓步，雙方從未接近簽約。

雖然在柯瑞亞與雙城達成共識之前，太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）曾透露與柯瑞亞的經紀人討論合約，但後來就沒有下文，而根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，太空人事實上並沒有提出新的報價，甚至對於一開始提出的5年1.6億（約44.5億台幣）合約未曾讓步。

柯瑞亞在決定加盟雙城以前曾傳出希望簽下一筆肥約，盼拿到10年超過3億美元長約，除了太空人提出的5年1.6億合約遭拒，也曾傳老虎在封館前提出1份10年2.75億美元合約，但同樣遭打槍。

而柯瑞亞甚至還將自己的經紀公司，更換成棒球界最知名的魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）所領軍的經紀團隊，似乎展現想拚大約的決心。不過最後出乎意料地以3年短約、1.053億美元（約新台幣29.8億）價碼加盟雙城，但年均薪3510萬美元（約新台幣9.9億）創下內野手史上最高薪紀錄。

柯瑞亞轉戰雙城後，游擊先發位置預計由潘尼亞（Jeremy Pena）接手。

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