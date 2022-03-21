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網球》斬斷蠻牛開季20連勝！ 美國地主睽違21年封王

2022/03/21 09:04

佛里茲、納達爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安泉大師賽男單決賽，世界排名20的美國好手佛里茲（Taylor Fritz）今天以6：3、7：6（5）擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）奪冠，不僅斬斷蠻牛開季20連勝，也是賽史相隔21年再度有地主選手封王。

佛里茲奪冠。（美聯社）

這是納達爾與佛里茲生涯第二度交手，前一次是2020年在墨西哥阿卡普科公開賽，納達爾直落兩盤獲勝。

此役由於佛里茲昨天已在準決賽右腳踝受傷、決賽練習又扭傷腳踝，今天貼著膠布入場，另一方面納達爾昨天在準決賽也出現醫療暫停，左胸和肩膀附近疼痛，雙方都帶著傷勢拚戰。

納達爾今天一開場就連續被破了兩個發球局，佛里茲取得4：0大幅領先，雖然納達爾回破1局，最後仍以3：6讓出首盤。

納達爾隨後申請醫療暫停，似乎仍受左胸傷勢影響，第二盤納達爾的狀態提升率先破發，不過佛里茲隨即回破，接著還先出現了冠軍點，不過納達爾成功化解繼續保發，雙方纏鬥到搶七決勝局，納達爾取得5：4領先，不過佛里茲最後連拿3分奪冠。

這是24歲的佛里茲生涯首度拿下ATP1000分級大師賽冠軍、也是個人相隔2年9個月再度奪冠，更是自2001年阿格西（Andre Agassi）以來，印地安泉睽違21年再有地主選手封王。

另一方面納達爾的開季連勝紀錄停在20場，也無緣追平喬科維奇（Novak Djokovic）的網壇最佳大師賽37冠紀錄。

佛里茲奪冠。（美聯社）

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