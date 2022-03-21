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NBA》J.穆雷將強勢回歸？ 主帥馬龍：還早

2022/03/21 10:15

J.穆雷尚未有復出時間表。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊主力後衛J.穆雷（Jamal Murray）上季因為左膝十字韌帶斷裂，本季還未上陣，不過他近期已回到球隊發展聯盟訓練，正當外界都以為回歸指日可待時，金塊主帥馬龍（Michael Malone）卻表示他還未準備好上場出賽。

今年25歲的J.穆雷，前年季後賽在泡泡園區大放異彩，上季繳出場均21.2分、4.8助攻、4.0籃板，原本有望率領金塊再度於季後賽殺出重圍，未料卻在例行賽尾聲面對勇士一役，切入突破時，在沒有身體對抗情況下左膝受傷，當下神情痛苦，並握拳捶打地板，最後診斷為左膝十字韌帶撕裂，該季提前報銷。

經過近一年等待，引頸期盼的金塊球迷終於有望等到J.穆雷復出，他在3月初曾提到，「現在說這個（歸隊）還太早，我每周都在進步，但也有幾周我連簡單的動作都沒辦法做，我現在狀況不錯，但我並不確定確切回到場上的時間。」

金塊上周也特別安排J.穆雷道發展聯盟訓練測試水溫，甚至有意將他召回，但馬龍隨即駁斥重返回賽場消息，更指稱他距離上場還有一段時間，急著把他叫回的想法是愚蠢的。

金塊本季雖然少了J.穆雷以及波特（Michael Porter Jr.）兩大得分好手，好在約基奇（Nikola Jokic）再度繳出MVP等級數據，球隊目前以42勝30敗名列西部第6，雖然距離第5的獨行俠只有1.5場，但與第7的灰狼已無勝差。

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