NBA》布里塞特驚天倒扣隊友表情成亮點 溜馬大勝拓荒者（影音）

Another look at this unreal @Pacers sequence... Justin Anderson can't believe it pic.twitter.com/Nk9xWqus5D — NBA （@NBA） March 20, 2022

〔體育中心／綜合報導〕今日溜馬主場迎戰拓荒者，布里塞特（Oshae Brissett）不僅以8成命中率攻下全隊最高24分，還在第二節上演一次精彩的雙手倒扣，終場溜馬則以129：98輕鬆賞給拓荒者4連敗。

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本場比賽溜馬一路壓制拓荒者，全場命中率達57.1%，首節還打不到一半即取得雙位數領先，半場打完領先21分，第三節拓荒者雖在哈特（Josh Hart）獨拿14分帶領下打出34：25，將分差縮小至12分，但決勝節又熄火，遭溜馬暴打35：16，分數差距也來到30分，終場溜馬以129：98大勝。

關於本場比賽，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）點出子弟兵做到戰術執行以及無私，並且在防守端有所發揮，將拓荒者的分數壓制在100分以內。

布里塞特上場25分，全場10投8中，6罰全中，攻下24分，另外抓下9個籃板，他還在半場結束前與隊友上演流暢快攻，並以精彩雙手倒扣技驚全場。

第二節1分54秒拓荒者艾勒比（CJ Elleby）球被史岱芬森（Lance Stephenson）點掉，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）撿起球後，長傳給已跑在前頭的史岱芬森，史岱芬森再以背傳交給布里塞特飛身雙手倒扣，後方目睹一切的隊友安德森（Justin Anderson）驚訝的表情也成為亮點，卡萊爾也直言這是本季最無私、最好的PLAY之一。

布里塞特表現亮眼。（今日美國）

溜馬全隊7人上雙，除布里塞特，安德森攻下18分，畢塔吉（Goga Bitadze）12分，哈里伯頓10分，替補J.史密斯（Jalen Smith）17分，泰勒（Terry Taylor）17分，華盛頓（Duane Washington Jr.）13分。

拓荒者方面，哈特26分，瓦特福（Trendon Watford）17分，威廉斯（Brandon Williams）10分，尤班克斯（Drew Eubanks）12分，替補麥雷莫（Ben McLemore）和鄧恩（Kris Dunn）皆攻下11分。

溜馬輕鬆退拓荒者。（今日美國）

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