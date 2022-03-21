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NBA》綠衫軍雙槍合砍60分領軍 客場大勝金塊收3連勝

2022/03/21 11:49

塞爾提克大勝金塊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日踢館金塊，探花雙槍J.布朗（Jaylen Brown）和塔圖姆（Jayson Tatum）2人皆攻下30分，金塊在第一節過後就未再追上，綠衫軍也取得20分以上的領先分數奠定勝基，終場以124：104輕鬆收下3連勝。

首節塞爾提克多點開花、團隊命中率達60.9%，而金塊則有約基奇（Nikola Jokic）獨
砍12分，雙方打得糾纏，綠衫軍最後連5分收尾，以33：27領先。次節金塊命中率落到僅22.2%，綠衫軍派理查德（Payton Pritchard）該節轟進4顆三分彈、獨拿12分率隊攻下35：16，奠定20分的領先優勢。

第三節金塊主帥起先擺上替補陣容打出一波7：2攻勢，不過塞爾提克在喊完暫停回來後穩住領先20分領先的局面，以98：75進入末節。A.戈登（Aaron Gordon）在決勝節開局率隊攻下11：4的攻勢縮小差距，然而塔圖姆跳出來止血幫助塞爾提克重取20分領先，終場124：104大勝。

塞爾提克除雙槍合攻60分，派理查德攻下17分，G.威廉斯（Grant Williams）13分。金塊方面，約基奇23分，A.戈登（Aaron Gordon）13分，卡森斯（DeMarcus Cousins）12分，海蘭德（Bones Hyland）11分。

塞爾提克大勝金塊。（美聯社）

塞爾提克大勝金塊。（美聯社）

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