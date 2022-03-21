NBA》莫蘭特不在沒關係 灰熊6人得分上雙宰爐主火箭

灰熊全隊6人得分上雙。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天膝傷缺陣，不過灰熊眾將挺身而出，靠著全隊共6人得分上雙強勢演出，以122：98擊敗聯盟爐主火箭，穩坐西部第2。

灰熊今天沒有遭遇到對手太多抵抗，整場幾乎都維持雙位數領先，三節打完領先來到13分，決勝節開局更打出一波15：0奠定勝基，絲毫不留給火箭反撲機會，送給對方5連敗。

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「我認為我們在轉換進攻上做得非常確實，提供我們很多簡單得分機會。」主帥詹金斯（Taylor Jenkins）賽後表示。他也提到莫蘭特膝蓋傷勢並無大礙，只是希望能夠給他充分休息時間。事實上，今年灰熊在莫蘭特缺陣時戰績14勝2敗，反而比他在場時來得要好。

灰熊巴恩（Desmond Bane）攻下全場最高的24分，布魯克斯（Dillon Brooks）挹注20分，莫爾頓（De'Anthony Melton）16分，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分，威廉斯（Ziaire Williams）14分，瓊斯（Tyus Jones）13分。

火箭方面，施羅德（Dennis Schroder）攻下17分全隊最高，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）15分，波特（Kevin Porter Jr.）14分，伍德（Christian Wood）、森根（Alperen Sengun）各得12分。

莫蘭特今天作壁上觀。（美聯社）

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