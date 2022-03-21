晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》莫蘭特不在沒關係 灰熊6人得分上雙宰爐主火箭

2022/03/21 11:51

灰熊全隊6人得分上雙。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天膝傷缺陣，不過灰熊眾將挺身而出，靠著全隊共6人得分上雙強勢演出，以122：98擊敗聯盟爐主火箭，穩坐西部第2。

灰熊今天沒有遭遇到對手太多抵抗，整場幾乎都維持雙位數領先，三節打完領先來到13分，決勝節開局更打出一波15：0奠定勝基，絲毫不留給火箭反撲機會，送給對方5連敗。

「我認為我們在轉換進攻上做得非常確實，提供我們很多簡單得分機會。」主帥詹金斯（Taylor Jenkins）賽後表示。他也提到莫蘭特膝蓋傷勢並無大礙，只是希望能夠給他充分休息時間。事實上，今年灰熊在莫蘭特缺陣時戰績14勝2敗，反而比他在場時來得要好。

灰熊巴恩（Desmond Bane）攻下全場最高的24分，布魯克斯（Dillon Brooks）挹注20分，莫爾頓（De'Anthony Melton）16分，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分，威廉斯（Ziaire Williams）14分，瓊斯（Tyus Jones）13分。

火箭方面，施羅德（Dennis Schroder）攻下17分全隊最高，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）15分，波特（Kevin Porter Jr.）14分，伍德（Christian Wood）、森根（Alperen Sengun）各得12分。

莫蘭特今天作壁上觀。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。