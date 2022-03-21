NBA》狂！0.3秒準決殺 馬刺小將建功賞勇士2連敗（影音）

KELDON JOHNSON CRASHES THE GLASS FOR THE @spurs WIN! pic.twitter.com/KqEPj6N8I9 — NBA （@NBA） March 21, 2022

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今日踢館勇士，K.強森（Keldon Johnson）讀秒階段搶到關鍵籃板，並在0.3秒擺進致勝2分，幫助球隊以110：108力克勇士，賞對手2連敗。

請繼續往下閱讀...

柯瑞（Stephen Curry）持續因傷缺陣，勇士首節以22：36陷入落後，不過次節在小將波爾（Jordan Poole）、K.湯普森（Klay Thompson）的發揮下，勇士成功縮小分差，半場打完以57：63落後，雙方剩6分差距。

易籃後，勇士雖然在第三節以27：20攻勢反超1分，但攻守核心之一D.格林（Draymond Green）在第三節6分58秒、6分50秒各領一次技術犯規遭驅逐出場，球隊戰力大打折扣。

K.強森投進致勝2分。（美聯社）

決勝節，戰況陷入膠著，馬刺雖一度領先9分，但很快勇士也扳平戰局，之後兩隊幾度互換領先、戰成平手，比賽倒數3秒，A.威金斯（Andrew Wiggins）2罰中1，讓勇士以108：107領先1分，但2.4秒時，馬刺博爾特（Jakob Poeltl）也獲得站上罰球線機會，他第一罰命中後、第二罰失手，但籃板落下被K.強森抓到，他打板命中擺進致勝2分，讓馬刺在驚濤駭浪中勝出。

勇士波爾拿下28分、5籃板，K.湯普森進帳24分、3籃板；馬刺6人得分上雙，理查森（Josh Richardson）砍下25分，D.穆雷（Dejounte Murray）19分、6籃板、8助攻，致勝功臣K.強森14分、7籃板。

K.湯普森（中）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法