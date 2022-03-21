NBA》米契爾回家鄉猛灌36分 爵士退尼克收3連勝

米契爾轟下36分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天回到家鄉紐約的米契爾（Donovan Mitchell），開場受到現場球迷熱烈歡迎，他也用好表現回饋，拿下全場最高的36分，並命中7記3分球，幫助爵士108：93擊退尼克，贏得3連勝。

米契爾今天在家鄉球迷面前打得格外激昂，甚至還上演暴扣讓現場球迷看得大飽眼福，他賽後也提到，能夠看到這麼多家人、朋友進場看球非常開心。爵士在他和「板凳暴徒」克拉克森（Jordan Clarkson）的帶領下，上半場取得60：53領先。

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易籃後，雖然爵士將領先擴大至雙位數，但尼克仍未放棄，終場5分鐘前將比數一度追到只剩4分差，但爵士隨即拉出一波12：0公視甩開對手，並讓對方將近4分鐘一分未得，客場之旅迎來好彩頭。

米契爾轟下全場最高的36分，克拉克森挹注23分，其中有18分出現在上半場，戈貝爾（Rudy Gobert）、歐尼爾（Royce O'Neale）各得14分，蓋伊（Rudy Gay）13分。

尼克方面，巴瑞特（RJ Barrett）拿到24分，富尼耶（Evan Fournier）17分，昆克利（Immanuel Quickley）16分，藍道（Julius Randle）13分，柏克斯（Alec Burks）10分。

米契爾率爵士踢館成功。（法新社）

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