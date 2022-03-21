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中職》獅隊假日版限定主題球衣出爐 公布「大勝獅吼」年度形象主視覺

2022/03/21 12:12

統一獅年度口號為「大勝獅吼Roar with Lions」。（統一獅隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022年統一7-ELEVEN獅隊推出新款假日主題球衣，以沈穩的黑色為球衣基底，象徵匍匐於黑暗中的猛獅，正準備伺機而動，強勢出閘。假日球衣整體設計以極簡風格傳遞現代棒球運動美學，胸口放入品牌隊徽，獅頭圖型搭配流暢耀動線條，及閃電造型的鬃毛表現速度與運動感，充分展現獅子軍年輕威猛的精神；袖口刺繡TAINAN字樣勾勒出府城在地精神。2022統一獅假日球衣，規劃於4.16週六統一獅台南主場由選手穿著出賽正式亮相，相關假日球衣系列商品也預計於4.16萊恩酷商品部販售開賣。

今年度統一7-ELEVEN獅年度口號為「大勝獅吼Roar with Lions」，年度口號LOGO設計委託長期合作夥伴Filter017專業品牌設計操刀，而今日公布大勝獅吼年度形象視覺，延續去年合作團隊，年度主視覺設計由React Visual設計製作，Filter017監製，本次「主視覺設計理念」，南方獅吼大勝入手，站在球場上的吶喊，是對比賽的投入，是對自我的激勵，是對球迷奮力應援聲的回應，更是對勝利的渴望，與今年的口號"大勝獅吼"相呼應，充滿鬥志的獅子軍們將會全力「吼」出台灣大賽冠軍第11座冠軍金盃。

今年獅子軍年度形象主視覺，以選手穿著假日球衣全新戰袍為主軸，採置中對稱式的畫面構圖，獅子軍們分站兩側朝四方敵軍怒吼，呈現出勇於接受任何挑戰、不輕易服輸的氣勢與決心；色調上有如手繪電影海報一般的濃烈飽和的色彩，帶出了台南古都的文化感。背景是代表台南的地標－孔廟坐鎮在後方，象徵著整個台南都是獅子軍的強力後盾，南方獅吼 大勝入手。

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