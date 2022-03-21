T1》神操作！富邦勇士剛開除德古拉 台啤英熊第一時間搶快網羅

T1台啤英熊今日宣佈網羅才剛被開除的富邦勇士洋將德古拉。（台啤英熊提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕T1台啤英熊今日宣佈網羅才剛被開除的富邦勇士洋將德古拉（Samuel Deguara）正式加入，並已於T1聯盟註冊大限前完成手續。

「馬爾他巨獸」德古拉本季於PLG出賽7場，平均15.29分、10.43籃板，投籃命中率68.2%，並於開季立即創下單場30分20籃板，成為該聯盟首位達成30-20的球員。

請繼續往下閱讀...

同時，原英熊洋將多拉摩爾確定離隊，總教練楊志豪表示：「德古拉大家都不陌生，身高230公分的他是台灣史上最高的洋將，優勢就是對籃下進攻有很大的衝擊力、保護籃板，並在被包夾的時候，提供我們陣中外圍射手更多機會。」

德古拉前隊友塞瑟夫曾效力SBL台灣啤酒籃球隊，在到台啤英熊之前也和塞瑟夫聊過關於隊內的事以及過去的經驗，希望能快速融入團隊，德古拉表示：「過去幾年我在ABL聯賽時與林泰樂所屬隊伍交手多次，很高興能與他當隊友，希望能和他一起幫助球隊贏得更多勝利。」

德古拉將在近期登錄上場，確切時間需待相關文件完成後於台啤英熊社群公佈。對於因戰力調整選擇割捨多拉摩爾，總經理哈孝遠表示：「多拉摩爾是個性非常好的球員，也很願意配合團隊方針，很感謝他從SBL來T1幫助台啤英熊，祝福他未來一切順利，也期望未來有機會能再見到他。」

多拉摩爾離開台啤英熊。（台啤英熊提供）

多拉摩爾離開台啤英熊。（台啤英熊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法