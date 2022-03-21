NBA》守住「小丑」約基奇 綠衫軍功臣自封蝙蝠俠遭打槍

GRANT SHOWING NIKOLA JOKIC NO MERCY pic.twitter.com/r9Z7DJuk9c — Celtics on NBC Sports Boston （@NBCSCeltics） March 21, 2022

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日以124：104大勝金塊，其中小將G.威廉斯（Grant Williams）在防守金塊一哥「小丑」約基奇（Nikola Jokic）也功不可沒，並上演一次精采阻攻，不過繳出亮眼表現後G.威廉斯自封的「新綽號」卻慘遭隊友打槍。

金塊MVP約基奇有成，約基奇今日上半場19投僅5中，全場23投8中，攻下23分，根據《NBC Sports》指出，全場命中率34.8%是他本季最差的數字，綠衫軍G.威廉斯的防守表現在其中扮演重要因素。

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雖然G.威廉斯表現不俗，不過賽後遭J.布朗（Jaylen Brown）爆料道：「G.威廉斯打得很好，他想要我詔告媒體朋友們，他想要「蝙蝠俠」的綽號，但我對他說我沒有頭緒。」似乎G.威廉斯因為守住了有「小丑」綽號的約基奇，因此想被封為對手「蝙蝠俠」。

例外塔圖姆（Jayson Tatum）也打趣說：「我不懂為什麼G.威廉斯想要被叫蝙蝠俠，我確定我等等上車會問他，他今晚打得很棒，但我會稱他為G.威廉斯，而不是那該死的綽號蝙蝠俠。」

G.威廉斯今日替補上場27分鐘，攻下13分，另有6籃板2阻攻。

約基奇今日命中率34.8%為本季最差。（今日美國）

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