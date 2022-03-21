網球》「連呼吸都會痛」 納達爾爆新傷紅土賽季添隱憂

納達爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在印地安泉大師賽決賽直落二敗給美國好手佛里茲（Taylor Fritz），開季20連勝終止無緣奪冠，他在這次的賽事中還出現新傷。對於未來的紅土賽季、爭取法網第14冠也出現更多懸念。

法新社報導，納達爾賽後不願多透露傷勢細節，強調：「佛里茲是一位偉大的對手，不要忘了這一點。」不過他難掩對即將到來的紅土賽季相關焦慮。

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「老實說我原想要保持全勝進入到紅土賽季。」納達爾表示：「老實說，我很難過，因為我沒有辦法競爭。」

在準決賽對陣阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）時，納達爾就出現胸口傷勢問題，但他還沒時間做檢查，「我能說的就是，連呼吸都很困難，就是當我想要呼吸的時候，會很痛很不舒服，我不知道是不是肋骨問題，當我呼吸或跑動時，感覺好像有針在扎我，因為疼痛，我還有點頭暈。因為不僅是疼痛，還影響了呼吸，所以整個人感覺都不好。 」

納達爾多年來都受到膝傷困擾，另外去年賽季也因慢性腳傷而報銷，儘管如此他也表示自己很高興過去幾個月來的表現，目前打算專注解決身體問題，下周開打的邁阿密公開賽已經確定缺席。

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