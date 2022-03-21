MLB》50球是極限！大谷翔平明首次先發 梅登：原本要他去小聯盟

Shohei Ohtani and Noah Syndergaard throwing this morning at #Angels camp. Ohtani is starting on the mound Monday vs. the Royals. Syndergaard will start a Minor League game on Tuesday. pic.twitter.com/5O2uRcSako — Jake Rill （@JakeDRill） March 20, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽持續中，天使明交手皇家，大谷翔平將先發登板，是他熱身賽首次踏上投手丘。

明日熱身賽一大看點，就是大谷翔平將先發登板，今日大谷也到牛棚練投16球，為明日比賽進行最終調整，總教練梅登（Joe Maddon）透露：「明天大谷不會站上打擊區，用球數會落在45到50球。」

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大谷翔平。（資料照，美聯社）

梅登指出，原本明天有意安排大谷到小聯盟先發，但大谷自願在大聯盟比賽，認為這樣對調整比較有幫助，到新賽季開始前，大谷預計會在熱身賽先發3場。

今天幫大谷接球的38歲捕手鈴木清大讚：「我認為他今年會變得更好，與去年春訓相比，大谷的狀態有所提高，整體投球的感覺也很舒服。」

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