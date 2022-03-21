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橄欖球》擊敗大學生！ 台南一中成軍不到2年奪冠

2022/03/21 13:56

台南一中橄欖球隊勇奪「111年橄欖球區域運動員聯賽」高中大學乙組冠軍。（圖由台南一中提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中橄欖球隊於2020年重組，成軍不到2年，近日參加「111年橄欖球區域運動員聯賽」，擊敗大學參賽隊伍，勇奪高中大學乙組冠軍。

南一中橄欖球隊在此次賽事中一路過關斬將，四強賽以33：0勝逢甲大學，挺進冠亞軍賽，校長廖財固、家長會長施懿修與教職員、家長會組成龐大的加油團到場為選手打氣，最終南一中以22比5勝陸軍官校白隊，奪下冠軍寶座。

廖財固表示，台南一中橄欖球隊於2020年5月招生，目前共有13位球員，由總教練王主恩帶領，張育寧行政教練協助，每日進行嚴格而扎實的訓練。成軍迄今不到2年即有如此亮眼表現，非常不容易。

施懿修則在冠軍賽當晚自掏腰包宴請全隊及家長、教練吃牛排，為選手慶功，而隊員接下來將挑戰高中全國聯賽，施懿修也允諾，若球隊拿下前2名，將請全隊享用吃到飽盛宴。

南一中橄欖球隊曾在1960年代拿下全國第2名，停辦超過30年後，2020年在傑出校友、義大醫院院長杜元坤贊助下，於進修部成立橄欖球、招募隊員，希望恢復昔日的輝煌歷史。校方並將於3月26日舉辦橄欖球隊招生體驗營。

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