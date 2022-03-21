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MLB》「比生涯初登板緊張！」 洋基40號王牌時隔3年終於亮相春訓

2022/03/21 14:47

〔體育中心／綜合報導〕洋基前王牌投手塞維里諾（Luis Severino），今在春訓熱身賽先發登板，主投2局失4分責失，表現待加強，對於這場比賽，塞維里諾直呼：「比生涯初登板還緊張！」

現年28歲的塞維里諾，曾在2018年球季拿下19勝，隔年獲得一份4年4000萬美元（約台幣11.2億）的延長合約，但他開始傷勢頻傳，2019年幾乎都在傷勢、復健中度過，只在球季尾聲出賽3場，2020年球季他進行韌帶置換手術，去年9月才復出，登板4場都是後援，沒有掉分。

洋基前王牌投手塞維里諾。（USA TODAY Sports）

塞維里諾前一次在春訓熱身賽亮相，已要追溯至2018年球季，他今日先發出戰老虎，主投2局用38球，被敲4安、包括挨1轟，失掉4分責失，投出1次三振，另有1次保送，防禦率達18.00，終場洋基7：8輸球。

塞維里諾賽後表示：「今天這場比賽，比我2015年的生涯初登板還緊張，自2018年球季後，我沒有參加過春訓，所以無論結果如何，我真的很開心在這裡，我感到如釋重負。」

雖然帳面成績不理想，但塞維里諾直呼：「健康方面才是最重要的，我的手臂感覺很好，雖然成績不太好看，但我感覺很健康。」

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