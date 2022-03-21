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MLB》50億球隊自由市場一毛錢都沒花 洋基隊的奇怪舉動

2022/03/21 14:34

春訓熱身賽，洋基教頭布恩（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著史托利（Trevor Story）與紅襪簽下6年1.4億美元大約，大聯盟官網列出前10的自由市場大咖都已經名花有主，只是洋基隊沒有網羅當中任何一人，奇怪的舉動引起外界關注。

今年自由市場有10支球隊豪擲超過1億美元，包括遊騎兵、洛磯、道奇、老虎、大都會、水手、藍鳥、雙城、費城人、紅襪以及小熊。但就是沒有目標是拿下世界大賽冠軍、目前市值高達50億美元的洋基。

洋基今年季後選擇以2年3200萬美元簽回一壘手瑞佐，以及1年200萬美元簽下牛棚左投羅德里奎茲。是球團自2016年來首度沒有簽下新來的FA。

洋基休賽季一直傳聞在關注游擊手、一壘手和先發投手，但最後都沒有實質簽約。今年還能否在競爭激烈的美東脫穎而出有待觀察。

對於洋基今年休賽季的操作有兩個解釋，一是洋基需要避免奢侈稅，但其實他們已經超越了奢侈稅線2.3億美元。目前洋基40人名單的薪資為2.46億美元。

《紐約時報》稱，「洋基隊有很多優秀的球員，近年來他們花了很多錢，但他們自 2009 年以來就沒有贏得過世界大賽。高薪並不能保證勝利。」這意味著洋基隊將暫時要吝於投資。

二就是洋基招牌球星賈吉的延長合約問題。今年季後賈吉將成為自由球員，他數次受訪表達想長留洋基，而要長約綁住他至少也要花2億美元，這或許是洋基今年季前省錢的原因。

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