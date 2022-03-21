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羽球》不愧是球王！安賽龍全英賽2度稱王 「夢想成真的一刻」

2022/03/21 15:17

安賽龍在全英賽稱王，他的妻子納塔莉亞、女兒Vega也在場邊見證。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽男單決賽，丹麥世界球王安賽龍直落二擊敗印度20歲新星森（Lakshya Sen），奪下生涯第二座全英冠軍，安賽龍表示：「獲勝的感覺難以形容，真的非常開心。」

安賽龍上週才在德國賽4強不敵森，這回安賽龍發揮球王本色，耗時53分鐘以21：10、21：15稱王，繼2020年後，再度奪冠。

安賽龍直呼，拿下全英賽冠軍就像夢想成真，「獲勝的感覺難以形容，有一股激動和解脫的感覺，我感到非常開心，非常享受冠軍的那一刻，你不是常常有機會體驗這樣的感受，而且我辦到兩次，這是夢想成真的一刻，當我開始打球時，我從來沒想過能贏得兩座全英賽冠軍。」

這回全英賽稱王，安賽龍的妻子納塔莉亞（Natalia Koch Rohde）、女兒Vega也在場邊見證，他表示：「去年我在丹麥公開賽奪冠時，我的女兒也在看台上，我意識到這意義有多重大，這是更加特別的一天。」

印度20歲新星森則坦言，自己已經拿出上週擊敗安賽龍的策略，但安賽龍表現更加突出，加上自己缺乏穩定性，成為敗因，「今天安賽龍發揮的很好，進攻也很穩定，我的策略和上個星期一樣，但我表現不夠穩定，一直輕易丟掉分數，他真的打得很棒。」

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