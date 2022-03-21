中職》富邦悍將專屬捷運站曝光！ 5大亮點一次看

富邦悍將與台北捷運新莊站合作，打造「富邦悍將主題捷運站」，歡迎來新莊看球賽的球迷。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將經過兩年的努力，終於在今年與台北捷運公司、新北市政府合作，把捷運新莊站打造為「富邦悍將主題捷運站」，今天正式對外亮相，讓球迷搭乘捷運到新莊看棒球，就能感受「BASEBALL FOR LIFE」的熱情。

主場投手丘及打擊區。（記者塗建榮攝）

主場投手丘及打擊區。（記者塗建榮攝）

富邦悍將由總教練丘昌榮率領球員林哲瑄、張進德、陳鴻文、申皓瑋、曾峻岳，共同揭曉「富邦悍將主題捷運站」的5大亮點，包括「富邦悍將主題捷運站主視覺」、「藍色廊道」、「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」、「候車座椅區」，並公布結合「WE WILL」口號的悍將年度主視覺。

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悍將五位球員穿T恤合影。（記者塗建榮攝）

富邦悍將與台北捷運新莊站合作，打造「富邦悍將主題捷運站」。（記者塗建榮攝）

富邦悍將與台北捷運新莊站合作，打造「富邦悍將主題捷運站」記者會。（記者塗建榮攝）

富邦育樂及富邦運動場館總經理陳昭如表示，富邦悍將主題捷運站籌備了整整一年，感謝台北捷運公司、新北市政府教育局、體育處、捷運工程局的大力支持，期待能將新莊棒球場熱情活潑的氛圍延伸至新莊捷運站，歡迎全台各地的球迷搭乘捷運來觀賞球賽。

富邦悍將結合球隊年度主視覺和球場元素，把新莊站的候車座椅皆改成球場內的球員席長板凳設計，搭配擬真的草皮佈置直接感受球場氛圍，球迷在新莊站下車就能在月台看到專屬設計的「候車座椅區」。

搭乘手扶梯上樓是「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」，富邦悍將把球員休息室置物櫃搬到捷運站中，展示球衣、球棒、頭盔等備戰物品，還有新莊球場投手丘和打擊區的佈景，讓球迷可以模擬站上投手丘的英姿。

球迷只要來到捷運新莊站與主題車站合影留念並前往新莊球場觀賽，於4月份主場賽事期間於悍將服務台出示畫面，就能免費換到一張今年悍將主視覺的捷運卡貼，還有機會參加抽獎獲得更多好禮。

富邦悍將把球員休息室置物櫃搬到捷運站中。（記者塗建榮攝）

富邦悍將把球員休息室置物櫃搬到捷運站中。（記者塗建榮攝）

富邦悍將展示商品。（記者塗建榮攝）

富邦悍將與台北捷運新莊站合作，打造「富邦悍將主題捷運站」記者會。（記者塗建榮攝）

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