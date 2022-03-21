中職》樂天主場開啟多元支付 「尊猿席」、「團猿席」亮相

桃園球場美食街推出多元支付服務，讓球迷在購物時不用再找零錢，在防疫期間避免非必要接觸。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊4月5日將迎接主場開幕戰，今天公布球場改建和多元支付設備。除了引進日職姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席，全新「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」，美食街和商店街另推出多元支付。

樂天桃猿領隊浦韋青說，多元支付預計將在主場開幕戰就能呈現，未來球迷進場看球，只需用信用卡、行動支付或電子票證，就能夠方便進行消費，且使用樂天行動銀行消費，還有對應回饋，對於球迷消費力、衛生安全等都能夠提升。

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球場改建方面，「尊猿席ROYAL SEAT」由內野東下A區13排前改建而成，採用樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅，絕佳本後視野能近距離欣賞球賽，更享有飲料暢飲服務。此席主要規劃為年度專屬座位，售價50,000元/席，歡迎企業購買並洽票務部，部分開放球迷零售體驗，球迷單場單位平/假日價格為800/1000元，3月26日起於FamiTicket開始預售。

採用樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅，位於內野東下A區改建而成的「尊猿席ROYAL SEAT」。（記者林正堃攝）

採用樂天生命球場宮城同款高級舒適獨立座椅。（記者林正堃攝）

「尊猿席ROYAL SEAT」。（記者林正堃攝）

「團猿席BOX SEAT」分別設置於內野一壘側8間及上層看臺8間共16間，為兼具熱血臨場感與私人舒適空間的全新開放式包廂。一壘團猿席BOX SEAT位於東下G/H區上排位置，沙發與沿牆站立桌位，此區提供整季專屬包廂（可容納七人）售價為300,000元（並贈送包廂廣告），部分推出球迷零售方案（購票需一次購足設定人數），球迷單場單團猿席區平/假日價格為3600/4200元，3月26日起於FamiTicket開始預售。

設置在內野一壘側及上層看臺的「團猿席BOX SEAT」。（記者林正堃攝）

新球季桃猿將推出「團猿席BOX SEAT」。（記者林正堃攝）

上層團猿席BOX SEAT位於東西上B/C區前排位置，設有八人席4間與十人席4間。上層團猿席BOX SEAT將與主場一般座位門票同步預售，全家便利商店機台及FamiTicket全網購票系統上將顯示為「東西上B1-2/C1-2」區（購票需一次購足設定人數），球迷單場單區平/假日價格為4000~5000/4800~6000元，銷售詳情可洽官方粉專，3月26日起於FamiTicket開始預售。

樂天桃猿迎接新球季，推出多項全新服務。（記者林正堃攝）

桃園球場美食街推出多元支付服務。（記者林正堃攝）

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