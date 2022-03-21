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體操》小將秀「Z」字挺俄恐處1年禁賽 花滑皇帝富商老婆氣炸了

2022/03/21 17:31

俄羅斯20歲選手庫利亞克衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭的「Z」字戰爭標誌，引起公憤。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日前在體操世界盃杜哈站，俄羅斯20歲選手庫利亞克（Ivan Kuliak）站上頒獎台時，衣服胸前貼上支持母國入侵烏克蘭「Z」字戰爭標誌，引發外界怒火，庫利亞克恐怕得面臨禁賽一年處分，不過俄國「花滑皇帝」普魯申科（Evgeni Plushenko）的富商老婆魯德科夫斯卡婭（Yana Rudkovskaya）不滿，在社群媒體上怒轟「這根本就是詐欺！」

庫利亞克這次在雙槓項目中拿下銅牌，當他與拿下金牌的烏克蘭選手科夫頓（Illia Kovtun）一同站上頒獎台時，竟在自己的衣服上，貼上一個充滿政治意味的「Z」字標誌，然而這個「Z」字其實是俄羅斯入侵烏克蘭時，坦克車等軍用車輛會出現的標誌，庫利亞克此舉明顯是故意為之，形同公開支持俄國侵略烏國，接下來他的照片馬上在社群媒體上被瘋傳，也引發眾怒。

而此舉也將讓庫利亞克面臨處分，國際體操總會（FIG）先前在聲明中表示，庫利亞克的行為令人非常震驚，因此他們已向體操倫理基金會（GEF）申訴，要求對他進行紀律處分，而他的聽證會將會於3月底舉行，俄國總教練羅季奧年科（Valentina Rodionenko）則向自家媒體透露，庫利亞克恐怕將會面臨禁賽一年的處分。

消息一出，俄國「花滑皇帝」普魯申科（Evgeni Plushenko）的老婆魯德科夫斯卡婭（Yana Rudkovskaya）也氣炸了，她在自己的社群媒體發文指出，庫利亞克會作出這樣的事，是因為先前烏克蘭選手做出跟賽事無關的挑釁舉動，庫利亞克此舉僅是要為自己挺身而出罷了。

「這根本就是詐欺！」魯德科夫斯卡婭發文痛批，「奧運、世界錦標賽、歐洲錦標賽都在沒有俄羅斯運動員的情況下舉行，國際體壇出現這種公然排擠特定國家的行為，然後又說體育應該和政治切割，這樣不就是雙重標準嗎！」

「花滑皇帝」普魯申科的妻子魯德科夫斯卡婭（右）在社群媒體上怒轟國際體壇雙重標準。（圖片取自IG）

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