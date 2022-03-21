MLB》去年防禦率僅不到1 水手牛棚大將動刀整季報銷

薩德勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離開季僅剩兩星期左右，水手卻傳出壞消息。總教練塞維斯（Scott Servais）今向媒體表示，陣中牛棚主力右投薩德勒（Casey Sadler）因右肩膀出現傷勢必須動刀，因此整季報銷。

在薩德勒確定整季報銷後，塞維斯表示，將持續尋找能替代薩德勒負責第五、六局的人選，「許多比賽的勝負分水嶺都是在那時候，我們會盡力找出適合的可用之兵。」另外他也透露，將終結者人選往前移至比賽中段，也是球隊可能的計畫之一。

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上季薩德勒就曾因右肩發炎，缺席長達近三個月。在去年7月復出後立即成為水手牛棚不可或缺的戰力，更是當時美國聯盟最好的後援投手之一。去年整季出賽42場，防禦率是優異的0.67；六年大聯盟生涯累積6勝4敗，防禦率2.86。

封館前，水手透過交易引進明星二壘手佛雷瑟（Adam Frazier），封館結束後更一舉交易來紅人明星外野手溫克（Jesse Winker）以及三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）。總管狄波托（Jerry Dipoto）也發下豪語，誓言闖進季後賽。然而如今傷了一名牛棚大將，也更加考驗水手的投手戰力。

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