中職》悍將公布上半季五檔主題日 官方頻道今年主場免費直播

富邦悍將公布上半季五檔主題日。(富邦球團提供)

〔記者徐正揚/新北報導〕富邦悍將今天公布上半季五檔主題日,並推出官方TWITCH頻道,主場賽事在OTT免費直播,去年推出的互動型球隊專屬APP也全面更新。

富邦悍將上半季五檔主題日依序為:4/4、4/9-4/10「WE WILL」開幕週,4/22-24「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」,5/14-15「Loving Day」,6/4-5「悍將同樂會」、6/18-19「悍將中學」。

富邦悍將今年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作,免費OTT平台包括富邦悍將官方TWITCH頻道、myVideo、LINE TODAY、麥卡貝、Hami等管道,亦可透過訂閱CPBL TV收看全年120場主、客場賽事。

富邦育樂總經理陳昭如表示,富邦悍將官方TWITCH頻道今年免費提供主場賽事直播服務,球團也將另外規劃精彩直播節目,應援團長ANU將轉型為節目主持人,以實質的方式幫助球隊產出更優質的節目內容。

富邦悍將去年推出互動型球隊專屬APP,賽季期間每日平均有超過5000人使用,今年將全面更新,不僅系統介面優化升級,也新增拍照圖框、任務系統等功能,近期在iOS與android雙平台更新上架。

呼應母企業富邦金控「RUN FOR GREEN」企業精神,富邦悍將今年要打造綠色賽事,本季將在球場新增環保回收站,也會推出更多綠色商品。

富邦育樂及富邦運動場館總經理陳昭如。(富邦球團提供)

富邦悍將公布上半年五檔主題日,總經理陳昭如表示,官方TWITCH頻道今年免費提供主場賽事直播。(記者塗建榮攝)

富邦悍將公布新年度行銷活動。(富邦球團提供)

