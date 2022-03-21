中職》兄弟高人氣啦啦隊女神退團！ 粉絲不捨：沒心情上班

兄弟啦啦隊女孩粿粿退團。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒新賽季即將開打，中信啦啦隊《Passion Sisters》今天在粉專宣布高人氣成員粿粿離隊的消息，許多粉絲都感到相當不捨。

粿粿在影片表示，自己在兄弟待了三年多，所有的球賽與回憶好像才在昨天，很幸運能夠在啦啦隊期間看到球隊拋下黃彩帶拿下總冠軍，並感謝球迷支持他的一切行動。但他表示希望球迷不要難過，就算不能在啦啦隊相見也有機會在其他地方見面，更透露自己「說不定會再回來。」也表示球迷是他很重要的存在，希望兄弟能夠越來越好，再拋出更多黃彩帶。

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除了粿粿以外，兄弟也宣布「Julie 林尹樂」也將與粿粿一同退團，Julie表示因為個人因素與身體狀況，因此沒辦法繼續應援加油，同時也祝福前東家一切順利。

許多粉絲在啦啦隊的貼文底下表達不捨，「祝福粿粿，當個幸福人妻。」、「祝福阿啾跟粿粿」、「米果是意料中的事！」、「每個人都有選擇自己人生的路要怎麼走的權利 希望大家不要太過苛責她」、「感謝妳們的貢獻謝謝妳們辛苦了」、「沒心情上班了」、「粿要結婚了，所以要退役也就不意外了。」。

「粿粿」江瑋琳在加盟中信兄弟啦啦隊時，因為亮麗的外型與姣好的身材吸引許多粉絲的支持，臉書有超過15萬粉絲，IG上也有47.3萬粉絲。粿粿在演藝圈表現也活躍，於高人氣實境節目《全明星運動會》擔任經理，近期他也在社群軟體曬出鑽戒，宣布與凱渥男星范姜彥豐結婚的喜訊。

粿粿、范姜彥豐。（凱渥提供）

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