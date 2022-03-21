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日職》衰！中心打線2大洋砲都缺席 橫濱連2年開季「全本土」應戰

2022/03/21 18:59

索托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日職新賽季將在3月25日開打，這次雖然沒有了疫情擾事，然而日職橫濱DeNA的洋砲們開季就飽受傷病問題困擾，又得被迫以「全本土」的打線迎接新球季。

《Sponichi Annex》稍早指出，已連續在6場季前熱身賽中缺席的橫濱外野洋砲奧斯汀（Tyler Austin）和內野洋砲索托（Neftali Soto），近期分別因為右肘、右手腕緊繃，被迫得加入康復組，想趕上本月25日開季與廣島鯉魚開幕三連戰恐怕已經絕望。

橫濱去年底以3年8.5億日圓的複數約留下強打洋砲奧斯汀，當時被視為一大補強勝利，奧斯汀去年曾一路高居中央聯盟打擊率第一，最後雖然因為受傷影響而爭奪個人獎失利，也差了4個打席數而無法躋身打擊排行榜，不過仍繳出0.303打擊率、28全壘打、74分打點，今年他很早就抵達日本投入春訓，應有利於調整，不過他打了7場熱身賽就沒有再出賽，敲出1轟、2打點，打擊率僅1成88。

奧斯丁。（資料照，圖片取自IG）

曾兩度奪得中央聯盟全壘打王的橫濱DeNA洋砲索托，2020年季後放棄重返美國大聯盟的機會，以3年總額7.5億日圓合約續留橫濱，去年繳出0.234打擊率、21發全壘打、74分打點，但他今年在熱身賽出賽9場，18打數敲出2轟、6打點，打擊率2成22。

而一口氣少掉奧斯汀和索托兩名中心打線的要角，對橫濱監督「番長」三浦大輔來說無疑又是一大考驗，畢竟去年他們就曾因遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情波及，不分新舊洋將都無法取得簽證，讓他們深陷墊底泥淖。今年開季又得用「純本土打線」來應戰，該怎麼突破重圍，將是橫濱的一大課題。

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