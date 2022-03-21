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網球》拄拐杖2個多月再拿起球拍 費爸曬練球影片粉絲暴動（影音）

2022/03/21 21:28

費德爾去年在溫網8強遭淘汰後，右膝再度動刀接受治療，目前仍在努力復健中。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）去年在溫網8強遭淘汰後，由於膝傷問題再度困擾著他，因此選擇第三度接受右膝手術，已經8個月沒有打過比賽，目前仍在積極復健當中，稍早他在自己的社群媒體，上傳一段重新展開練習的影片，馬上引發球迷暴動。

本月5日費德爾在談及自己的復健進度時，表示自己距離重返賽場恐怕還需要一段時間，以目前狀況來說絕對趕不上今年6月登場的溫網，不過費爸當時曾透露，自己的目標是在夏末或秋初復出，有機會能參加大滿貫壓軸的美國網球公開賽。

在動刀後，拄著拐杖走了兩個月的費德爾，一切都要從基礎開始，不過先前他曾寫下一封信，表示自己非常感激與粉絲們度過的時光，並提到去年參加的比賽讓他意識到自己的運動員生涯還沒有結束，「看到自己一天比一天進步，強化了我內心中的想法，我相信等我足夠強大，將能以更高的水準回歸！」

今他在自己的IG上傳一段練習的影片，影片中的費爸重新拿起球拍，開始進行擊球訓練，一天不到就吸引了超過52萬人點讚。雖然這看起來只是相當基礎練習，不過能看到歷經三次手術的偶像再度拿起球拍，已經讓許多費爸的粉絲興奮不已，引頸期盼他復出賽場的那天。

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