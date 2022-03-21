日職》恐重演去年惡夢？ 巨人兩大洋砲熱身賽打率僅一成出頭

波蘭柯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年誓言重返榮耀的讀賣巨人於休賽季針對洋將部分大肆補強，包含前海盜大物，大聯盟累積98轟96盜的洋砲波蘭柯（Gregory Polanco），兩屆美國獨立聯盟MVP沃克（Adam Walker）以及大聯盟累積28勝，先發後援皆有經驗的安德瑞斯（Matt Andriese）及大聯盟累積46勝，曾單季拿下16勝的右投修梅克（Matt Shoemaker），但至今兩位新洋砲熱身賽的狀況低迷，成為日本媒體關注的焦點。

日媒《Sponichi Annex》指出，沃克（Adam Walker）至今在官辦熱身賽的打擊表現不佳，目前累積13打數僅2支安打，打擊率1成54。而另一位大聯盟級洋砲波蘭柯更慘，13打數僅1支安打，打擊率0成77，洋砲及陣中打線疲弱的因素也使得巨人熱身賽目前以4勝11敗2和位居全聯盟墊底。

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由於上賽季的外援坦姆斯（Eric Thames）赴日後狀況不佳，更在首站就因右腿阿基里斯腱撕裂整季報銷、海涅曼（Scott Heineman）僅出賽10場就返國等狀況，所以曾在季前制定特別計畫，包含將這些無法來美國的新外援集合起來進行2周的訓練、事先提供他隊選手影片提供選手觀看等等，如今看來仍效果不彰，雖然目前僅進行17場的熱身賽，此時斷定該名選手的實力仍言之過早，但洋砲能否谷底反彈並球隊所需的長打火力絕對會是巨人今年能否競爭日本一的關鍵。

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