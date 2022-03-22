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羽球》安洗螢談擊敗戴資穎「不意外」 韓媒讚她新一代招牌球星

2022/03/22 07:03

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓20歲「天才少女」安洗瑩在全英賽女單決賽，以兩個21：15不敵世排第2的日本女單一姐山口茜，雖然無緣在首進全英賽決賽就奪冠、為南韓拿下暌違26年的女單冠軍，不過韓媒仍給予這位20歲小將高度肯定，而談到4強賽擊敗世界球后戴資穎，安洗瑩表示她自己其實沒有太意外，因為這一切都是她努力的結果。

安洗瑩2019年在國際羽壇橫空出世後，就被看好成為21世紀首位在全英公開賽封后的南韓女單選手，而今年來勢洶洶，先後擊敗印尼東宗、蘇格蘭吉爾莫和美國華裔選手王苑力，屢屢刷新參賽最佳成績，4強賽再直落二擊敗強敵戴資穎，雖然外界對於世排第4的她能下剋上擊敗球后戴資穎都感到很驚奇，但安洗瑩在接受《朝鮮日報》訪問時，卻表示「我認為這就是努力的成果，所以一點都不驚訝。」

而自1996年方銖賢之後，就未曾有南韓女將封后，不過安洗瑩在決賽遭遇強敵山口茜，最後僅44分鐘就遭日本一姐拍落，抱憾銀恨，生涯對戰累積4勝7敗，雖然無緣在相隔26年後為南韓再拿下女單冠軍，不過《朝鮮日報》、《韓聯社》等多家媒體，仍盛讚這位20歲小將絕對是南韓女子羽球新一代的招牌球星。

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