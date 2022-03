NBA》趕不上鵜鶘最後11場例行賽 「怪物狀元」本季不會復出

「怪物狀元」Z.威廉森本季將不會復出。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)休賽季動刀後,復原狀況不如預期,回歸時間一再延宕,先前傳出他的傷勢已有進展,不過今《The Athletic 》記者查拉尼亞(Shams Charania)卻撰文爆料,指出Z.威廉森本季將不會復出。

Z.威廉森開季前因右腳第五蹠骨骨折動刀治療,缺席季前訓練營和所有的熱身賽,原先看似復原進度良好,有機會在今年亮相,不過後續傷情急轉直下,本應在12月回歸的他,復出時間一延再延。

鵜鶘球團3月初發聲明,表示Z.威廉森右腳骨骼癒合狀況有所改善,將逐步恢復完全負重訓練以及籃球練習。然而查拉尼亞指出,目前鵜鶘僅剩下11場例行賽要打,但現在要馬上讓他恢復對抗訓練恐怕還是太趕,球隊也不希望冒然讓他出戰又造成他受傷,所以打算就直接讓他關機,好好為下個球季做好準備。

