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NBA》趕不上鵜鶘最後11場例行賽 「怪物狀元」本季不會復出

2022/03/22 07:04

「怪物狀元」Z.威廉森本季將不會復出。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）休賽季動刀後，復原狀況不如預期，回歸時間一再延宕，先前傳出他的傷勢已有進展，不過今《The Athletic 》記者查拉尼亞（Shams Charania）卻撰文爆料，指出Z.威廉森本季將不會復出。

Z.威廉森開季前因右腳第五蹠骨骨折動刀治療，缺席季前訓練營和所有的熱身賽，原先看似復原進度良好，有機會在今年亮相，不過後續傷情急轉直下，本應在12月回歸的他，復出時間一延再延。

鵜鶘球團3月初發聲明，表示Z.威廉森右腳骨骼癒合狀況有所改善，將逐步恢復完全負重訓練以及籃球練習。然而查拉尼亞指出，目前鵜鶘僅剩下11場例行賽要打，但現在要馬上讓他恢復對抗訓練恐怕還是太趕，球隊也不希望冒然讓他出戰又造成他受傷，所以打算就直接讓他關機，好好為下個球季做好準備。

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