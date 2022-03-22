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桌球》逆轉15歲法國直拍小將 林昀儒有驚無險晉級16強

2022/03/22 07:24

林昀儒有驚無險及退法國小將勒布朗，進進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣「老少雙雄」莊智淵林昀儒，在WTT挑戰賽杜哈站男單首輪賽事都遭遇直拍橫打選手，但結局大不同。

第2種子林昀儒以3:1逆轉年僅15歲的法國小將勒布朗；第8種子莊智淵則以1:3不敵中國好手趙子豪，無緣16強。

世界排名430的勒布朗去年十一月在WTT挑戰賽新梅斯托站男單首輪，曾以3:1爆出冷門扳倒莊智淵，隨後又在世界青少年錦標賽獲得U15歲組男單銅牌及男雙金牌，被譽為歐洲明日之星。

面對衝擊力十足勒布朗，林昀儒首局就陷入苦戰，在8:10落後下雖奮力救回2個局點，最後仍以10:12淪陷。

第2局，林昀儒很快調整回來，採取主動攻擊，以11:3扳回一城。關鍵第3局，小林在開局4:1領先下被對手追上，反倒以9:10落後，但他沉穩面對，化解1個局點後，以13:11拿下。

第4局，林昀儒又在8:9劣勢下連拿3分，最後更以招牌的接發球反手擰拿下賽末點。

林昀儒16強將遭遇世界排名361的中國新生代好手袁勵岑，兩人2020年底曾在中國乒超聯賽交手，當時效力山東魏橋的小林以1:3敗給深圳寶安的袁勵岑。

21歲的袁勵岑上週在WTT支線賽杜哈站連續擊退徐海東、薛飛等隊友，直到決賽才敗給趙子豪，獲得亞軍，近況不差，他這一站在首輪也以直落三橫掃世界排名33的印度好手賈納納塞卡倫。

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